LAVAL, Qc — Sans fanfare ni trompette, la Québécoise Brittany Phelan est sur le point d’accomplir un exploit assez inhabituel: elle pourrait participer à ses deuxièmes Jeux olympiques d’hiver consécutifs, dans deux disciplines différentes.

Phelan, de Sainte-Agathe-des-Monts, était destinée à devenir une skieuse olympique. Elle a concrétisé son rêve en participant à ses premiers Jeux d’hiver en 2014 à Sotchi, où elle n’a malheureusement pu faire mieux qu’une 15e place en slalom. Après plusieurs mois de réflexion, elle a décidé de réorienter sa carrière vers le ski cross, à compter de 2015.

«Quand j’ai vu ma coéquipière Georgia Simmerling lâcher le ski alpin pour se concentrer sur le ski cross en 2011, ça m’a inspirée, a raconté Phelan. J’ai vu qu’elle avait du succès, et c’est là que je me suis dit, après 10 ans au sein de l’équipe canadienne de ski alpin, que le temps était venu que j’en fasse autant.»

Phelan a donc tissé des liens avec Simmerling, et réalisé que son parcours ressemblait beaucoup au sien.

Simmerling avait été incapable de compléter la descente et le super-combiné aux Jeux de Vancouver en 2010, et elle avait dû se contenter du 27e échelon en super-G. À la suite de cette déconfiture, la Vancouvéroise âgée de 28 ans a pris la décision de tomber dans «le côté obscur» du ski alpin, le ski cross. Trois ans plus tard, Simmerling s’est retrouvée en huitièmes de finale dans cette discipline aux Jeux de Sotchi.

Phelan espère maintenant que ce sera à son tour d’accomplir l’exploit, aux Jeux de Pyeongchang.

Les probabilités sont plutôt bonnes, compte tenu de ses résultats à sa première saison complète sur le circuit de la Coupe du monde de ski cross en 2016-17. La skieuse âgée de 26 ans, qui gravitait au départ autour du 100e échelon mondial, a bouclé la campagne avec une huitième position à Sunny Valley, en Russie, et une quatrième place à Blue Mountain, en Ontario, des résultats suffisants pour lui permettre de se retrouver au 10e rang sur le circuit de la Coupe du monde.

De plus, les probabilités qu’elle se qualifie pour les Jeux olympiques de Pyeongchang ont augmenté drastiquement à la suite d’un coup du sort. Sa compatriote Marielle Thompson, la championne olympique en titre, s’est déchiré le ligament croisé antérieur et collatéral interne d’un genou à l’entraînement en Suisse, il y a deux semaines.

La saison de la Coupe du monde de ski cross féminin commencera le 7 décembre à Val Thorens, en France.