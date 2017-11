CLEVELAND — Le receveur suspendu des Browns de Cleveland Josh Gordon a été réintégré de manière conditionnelle dans la NFL par le commissaire Roger Goodell.

Gordon, qui n’a pas joué depuis la saison 2014, a rencontré Goodell à New York mercredi. Gordon a reçu le feu vert pour immédiatement recommencer à participer aux réunions d’équipe, à des entraînements de remise en forme et des entraînements individuels.

L’ancien joueur étoile devra respecter certaines conditions et pourrait recommencer à s’entraîner avec ses coéquipiers le 20 novembre.

Gordon a effectué plusieurs séjours en centre de désintoxication au cours de la dernière année. Goodell a affirmé que les coéquipiers de Gordon et «nous tous dans les bureaux de la ligue souhaitons lui offrir la chance de poursuivre sa carrière et d’avoir du succès dans la NFL. Le moment dépendra de Josh. Son engagement à demeurer sobre et à atteindre ses objectifs sur le terrain de football et dans sa vie détermineront son succès. Ça dépend à Josh».

Gordon avait été suspendu pour une durée indéfinie en 2016 après avoir violé à maintes reprises la politique d’abus de substance de la ligue.