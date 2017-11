LONDRES — Tottenham a surpris le Real Madrid 3-1, mercredi, et s’est qualifié pour la phase éliminatoire de la Ligue des Champions pour une deuxième fois seulement, en plus d’augmenter la pression sur les épaules de l’entraîneur des champions en titre, Zinédine Zidane.

Champion d’Europe lors de trois des quatre dernières saisons, le Real Madrid n’avait pas encaissé de défaite lors de la phase de groupes lors des cinq dernières années. Et la défaite à Londres survient immédiatement après un revers inattendu en ligue espagnole face au Gérone FC.

Le Real s’est offert en proie facile à Tottenham, un club qui n’a pas remporté le championnat de la ligue anglaise depuis 1961. Après avoir purgé une suspension de trois matchs, Dele Alli a effectué un retour triomphal avec les Spurs, inscrivant deux buts.

Christian Eriksen a aussi fait bouger les cordages à la 65e minute pour Tottenham, ce qui a fait du but de Cristiano Ronaldo à la 80e minute une mince consolation pour les visiteurs.

Tottenham a grimpé trois points devant le Real Madrid au sommet du groupe H et est assuré d’atteindre la ronde des 16 avec encore deux matchs à jouer. La seule participation des Spurs à la phase éliminatoire remonte à 2010-11, quand ils avaient été éliminés par le Real Madrid lors des quarts de finale.

Dans l’autre match du groupe H, le BV 09 Borussia Dortmund a fait match nul 1-1 contre l’APOEL Nicosie, ce qui a miné les chances des deux équipes d’accéder à la phase éliminatoire.

Le Borussia Dortmund a dominé le jeu, mais le but de Raphaël Guerreiro a été annulé par celui de Mickaël Poté.

Les deux clubs doivent chacun battre Tottenham et le Real Madrid lors de leurs derniers matchs pour espérer atteindre le tour suivant.

Dans le groupe E, Liverpool a fait fi d’un penalty raté pour finalement venir à bout du NK Maribor 3-0.

Les trois buts du club anglais — par Mohamed Salah, Emre Can et Daniel Sturridge — ont été inscrits en deuxième demie.

Liverpool a un point d’avance en tête du groupe E et pourrait s’assurer d’une place en phase éliminatoire avec une victoire contre le Séville FC le 21 novembre.

Le FC Séville a défait le FK Spartak Moscou 2-1, mercredi. Il détient deux points d’avance sur le club russe.

Dans le groupe F, un but de Sergio Agüero lui a permis de devenir le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City, alors que le club anglais a vaincu le SSC Naples 4-2 pour s’assurer d’une place dans la phase éliminatoire.

La formation de Pep Guardiola a survécu à la pression appliquée par Naples lors de la première demi-heure de jeu, avant de s’imposer grâce à sa supériorité physique.

Manchester City domine le groupe F avec 12 points. On retrouve ensuite le Chakhtar Donetsk avec neuf points, à la suite d’une victoire de 3-1 contre le Feyenoord Rotterdam. Malgré son statut de meneur en Serie A italienne, Naples n’a que trois points et se retrouve en position précaire. Feyenoord n’a pas encore obtenu de point.

Dans le groupe G, le Besiktas JK a fait un pas de plus vers une première participation à la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, en plus de pousser l’AS Monaco un peu plus près du gouffre, en arrachant un verdict nul de 1-1.

L’attaquant de Monaco Keita Baldé a raté une chance en or de jouer les héros dans les arrêts de jeu, mais son tir a été facilement maîtrisé par le gardien Fabri.

Rony Lopes avait donné les devants à Monaco pendant les arrêts de jeu de la première demie, mais Cenk Tosun avait donné la réplique sur un penalty à la 54e minute.

Malgré ses 10 points, le Besiktas n’est pas encore qualifié pour le tour suivant.

Le FC Porto suit en deuxième place avec six points à la suite d’une victoire de 3-1 contre le RB Leipzig, qui a quatre points. L’AS Monaco, demi-finaliste la saison dernière, ferme la marche avec deux points.

Monaco aura besoin de victoires contre Leipzig et à Porto, ainsi que d’un peu d’aide de ses rivaux, pour espérer prolonger son parcours.

