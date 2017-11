LOS ANGELES — George Springer a égalé un record de la Série mondiale en frappant un cinquième circuit dans la série et les Astros de Houston ont à nouveau malmené Yu Darvish pour prendre les devants 5-0 après trois manches face aux Dodgers de Los Angeles, mercredi, lors du septième et ultime match de la Série mondiale.

Les Astros sont à la recherche d’un premier titre de la Série mondiale. Le dernier des six titres des Dodgers a été acquis en 1988.

Springer a amorcé la rencontre avec un double, puis il a croisé le marbre sur le jeu suivant, quand le relais du premier-but Cody Bellinger vers Darvish sur un roulant d’Alex Bregman a été imprécis. Bregman en a profité pour filer jusqu’au deuxième but. Bregman a ensuite volé le troisième but et il a marqué sur un roulant de Jose Altuve.

Les Dodgers ont tenté de répliquer à leur premier tour au bâton, mais Joc Pederson a frappé un roulant au deuxième but alors que les buts étaient remplis avec deux retraits.

Le lanceur partant des Astros Lance McCullers fils a aidé sa cause en frappant un roulant productif en deuxième manche. Springer a suivi avec un circuit de deux points, ce qui a mis fin à la soirée de travail de Darvish après une manche et deux tiers.

Reggie Jackson (1977) et Chase Utley (2009) sont les seuls autres joueurs à avoir frappé cinq circuits lors d’une Série mondiale.

Brandon Morrow a remplacé Darvish au monticule pour terminer la deuxième manche. Morrow est devenu le deuxième lanceur après Darold Knowles (1973) à oeuvrer lors de chacun des sept matchs d’une Série mondiale.

Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, s’est ensuite tourné vers l’as lanceur gaucher Clayton Kershaw pour amorcer la troisième manche. Kershaw avait aidé les Dodgers à gagner le premier match et il avait aussi obtenu le départ lors du cinquième match, dimanche.

Darvish avait également connu des ennuis lors du troisième match, vendredi dernier, quand il avait accordé quatre points en une manche et deux tiers.

La soirée de travail de McCullers a aussi été courte, alors qu’il a cédé sa place au monticule à Brad Peacock après deux manches et un tiers. McCullers a notamment atteint quatre frappeurs, mais sans conséquence.