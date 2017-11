VANCOUVER — Cory Schneider a effectué 37 arrêts en route vers un premier blanchissage cette saison et un 24e en carrière et il a aidé les Devils du New Jersey ont battu les Canucks de Vancouver 2-0, mercredi.

Jimmy Hayes et Drew Stafford, dans un filet désert, ont généré l’offensive des Devils, qui ont signé une troisième victoire d’affilée et qui demeurent la seule équipe dans la LNH à ne pas avoir perdu à l’étranger cette saison (5-0-0).

Taylor Hall a récolté deux aides. Il a inscrit trois buts et six aides à ses huit derniers matchs face aux Canucks.

Jacob Markstrom a repoussé 24 tirs devant le filet des Canucks.

Échangé aux Devils par les Canucks en retour du neuvième choix au repêchage en 2013, Schneider a amélioré sa fiche à 5-1-2 contre son ancienne formation.

Les Devils ont ouvert la marque à 10:09 de la deuxième période sur une descente à deux contre un à la suite d’un tir bloqué en zone défensive. Markstrom a stoppé le tir initial de Hall, mais Hayes a profité du retour pour inscrire son troisième but de la saison.