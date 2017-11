ANAHEIM, Calif. — Patrick Marleau a touché la cible tôt en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont mis fin à une série de trois revers en battant les Ducks d’Anaheim 3-1, mercredi.

Connor Brown et Leo Komarov, dans un filet désert, ont aussi marqué pour les Maple Leafs, qui avaient perdu quatre de leurs cinq derniers matchs après avoir amorcé la campagne avec six victoires en sept rencontres. Frederik Andersen a repoussé 28 tirs.

Ondrej Kase a été l’unique buteur des Ducks, tandis que John Gibson a effectué 26 arrêts.

Marleau a donné les devants aux Maple Leafs après 1:09 de jeu en troisième période, quand il a déjoué Gibson du revers. Il s’agissait de son 513e but en carrière et il s’est avéré être son 100e but gagnant.

Jakob Silfverberg croyait avoir créé l’égalité avec 1:38 à faire, mais les arbitres ont annulé le but puisque l’attaquant des Ducks avait poussé la rondelle dans l’objectif avec son patin. Les arbitres ont maintenu leur décision après une brève vérification vidéo.

Komarov a inscrit un but d’assurance huit secondes plus tard.