SAN JOSE, Calif. — Joonas Donskoi et Mikkel Boedker ont chacun inscrit un but et une aide et les Sharks de San Jose ont défait les Predators de Nashville 4-1, mercredi.

Joe Pavelski et Marc-Édouard Vlasic ont aussi touché la cible pour les Sharks, tandis que Martin Jones a repoussé 19 tirs. Joe Thornton a récolté une aide pour devenir le 20e joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 1400 points en carrière.

Roman Josi a été l’unique buteur des Predators. Pekka Rinne a stoppé 19 des 23 tirs dirigés vers lui.