ZHUHAI, Chine — Asleigh Barty a atteint les demi-finales du Trophée de l’élite de la WTA en disposant de l’ex-no 1 mondiale Angelique Kerber 6-4, 6-3, jeudi.

L’Australienne, qui est la plus jeune joueuse dans le tableau à 21 ans, a décoché 11 as et converti trois de ses quatre balles de bris contre Kerber. Barty, la neuvième tête de série, a aussi pris la mesure d’Anastasia Pavlyuchenkova dans le groupe Rose. C’était la première fois en carrière qu’elle battait ces deux adversaires.

De son côté, la cinquième tête de série, Anastasija Sevastova, a aussi accédé au carré d’as, après avoir vaincu Barbora Strycova 6-3, 6-4 dans le groupe Camellia.

Le tournoi de Zhuhai met en vedette les meilleures joueuses qui n’ont pu se qualifier pour les Finales de la WTA à Singapour la semaine dernière. Le tableau regroupe 12 joueuses qui sont séparées en quatre groupes de trois, et la gagnante de chaque groupe atteint les demi-finales.