HOUSTON — La saison du quart des Texans de Houston Deshaun Watson serait terminée en raison d’une blessure à un genou subie à l’entraînement, selon ce que deux personnes au courant du dossier ont indiqué à l’Associated Press.

La recrue a subi une déchirure ligamentaire à l’un de ses genoux et son nom sera inscrit sur la liste des blessés. Les personnes ont parlé sous le couvert de l’anonymat puisque l’équipe n’a toujours pas annoncé la nouvelle.

Sélectionné au 12e rang du dernier repêchage, Watson a accumulé 1699 verges de gains et a lancé 19 passes de touché cette saison, en plus d’ajouter 269 verges de gains au sol et deux majeurs.

Les Texans avaient décidé de donner le ballon à Tom Savage pour commencer la saison. Il avait toutefois été cloué au banc dès le match d’ouverture. Savage sera de retour derrière le centre dimanche, face aux Colts d’Indianapolis.