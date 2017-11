MIAMI — Le calendrier de la G League débute vendredi soir et dans des villes comme Grand Rapids, Greensboro ou Des Moines, pour certaines personnes, la prochaine étape sera la NBA.

Il n’y a pas que les joueurs qui en rêvent. Et pas seulement les hommes non plus.

Près du tiers des arbitres en G League sont des femmes. Certaines s’approchent du grand circuit, comme des douzaines de joueurs, entraîneurs, membres de la direction et arbitres masculins. Chaque arbitre engagé par la NBA depuis 15 ans a oeuvré dans la ligue de développement.

«Dans mon cas, plus je développais mes habiletés, plus j’étais motivée à me rendre jusqu’au plus haut niveau», confie Lauren Holtkamp, la seule femme parmi les arbitres de la NBA.

Les joueurs ont le même objectif. Cette saison, chaque club compte un ancien de la G League, et certaines équipes en ont plus d’un.

Detroit, Atlanta, Toronto, Chicago et Miami totalisent 48 joueurs qui ont passé du temps dans cette ligue. Il y a 10 ans, on n’en comptait pas autant dans toute la NBA.

«Je pense vraiment que tous réalisent la qualité du jeu dans notre ligue, dit Malcolm Turner, qui préside la G League. Nous sommes synonyme d’opportunités et d’aspirations. Nous pouvons être une rampe de lancement vers la NBA, peu importe que vous soyez un joueur, un entraîneur, un arbitre et ainsi de suite.»

Il y aura une 27e formation en 2018-19, et Turner n’écarte pas la possibilité de 30 clubs d’ici quelques années, toutes affiliées à une équipe de la NBA. C’est là l’objectif de la G League.

Pour la première fois cette saison, des joueurs ont des contrats à deux volets; ils peuvent empocher plus en passant un maximum de 45 jours dans la NBA.

La G League est aussi un laboratoire: on utilise quatre officiels (au lieu de trois), l’entraîneur peut contester une décision et la prolongation dure deux minutes (cinq minutes dans la NBA).

Plusieurs femmes ont arbitré dans les ligues d’été de la NBA, cette année. Holtkamp a hâte au jour où ce ne sera plus vraiment du nouveau.

«C’est rafraîchissant de savoir qu’il y a des filles talentueuses et déterminées dans le programme de développement, a dit Holtkamp, 36 ans. Elles ont accès à la meilleure formation possible. Je crois en leur capacité à faire ce travail.»