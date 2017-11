ST. PAUL, Minn. — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et le Wild du Minnesota, jeudi, au Xcel Energy Center:

Encore deux buts rapides

Le Canadien s’était acheté un peu de bonne volonté en gagnant deux matchs de suite pour une première fois cette saison, samedi et lundi. Cependant, certaines mauvaises habitudes ont rapidement refait surface contre le Wild, alors que le Canadien a concédé deux buts en moins de 30 secondes pour une cinquième fois cette saison. Matt Cullen s’est d’abord offert un cadeau lors de son 41e anniversaire de naissance en marquant son premier but de la saison après 4:46 de jeu. Matt Dumba a doublé l’avance du Wild seulement 10 secondes plus tard, quand il a coupé le dégagement de Carey Price à la ligne bleue du Tricolore et qu’il a tiré alors que le gardien n’était pas encore prêt à recevoir le tir.

Un 100e pour Ennis

Le Canadien a tenté d’augmenter la pression sur le Wild pour essayer de revenir dans le match, mais cette agressivité a été coûteuse puisqu’elle a permis au Wild de creuser l’écart avec 4:09 à faire au premier vingt lors d’une descente à deux contre un. Matt Cullen y est allé d’une passe parfaite vers Tyler Ennis, qui a inscrit son 100e but en carrière dans la LNH. Ennis a inscrit 10 de ces 100 buts face au Canadien, un sommet pour lui contre une équipe de la LNH. Il s’agissait aussi du 22e but accordé par le Canadien en première période en 13 rencontres cette saison.

Les insuccès de Price

Pour une septième fois en 11 parties cette saison, Carey Price a accordé au moins un quatrième but. Ryan Suter a creusé l’écart à 12:09 de la deuxième période en complétant un beau jeu de passes amorcé par Mikaël Granlund et Mikko Koivu. Price a concédé au moins quatre buts lors de six de ses sept dernières sorties. La saison dernière, Price avait accordé au moins quatre buts pour une septième fois le 28 décembre, à sa 26e rencontre.

Au moins, il y a Gallagher

À travers le début de saison difficile du Canadien, il y a au moins un joueur qui continue de bien paraître: Brendan Gallagher. Après avoir été ralenti des blessures à une main lors des deux dernières campagnes, Gallagher semble avoir retrouvé son rythme des beaux jours. Il a inscrit son cinquième but de la saison seulement 60 secondes après le filet de Ryan Suter, à 13:09. Charles Hudon a amorcé la séquence en volant le disque à Matt Cullen à la ligne bleue du Wild. Il a ensuite remis à Gallagher dans l’enclave et l’attaquant petit format y est allé d’une belle feinte vers son revers pour déjouer le gardien Devan Dubnyk. Le deuxième but de Gallagher, en troisième période, lui a permis de devancer Shea Weber et Jonathan Drouin au premier rang des marqueurs du Canadien avec 10 points cette saison.

Le coup de grâce

Le but de Brendan Gallagher n’a rien fait pour relancer le Canadien, qui n’avait décoché que 15 tirs au but après 40 minutes de jeu. Le Wild s’est assuré de ne pas laisser la porte entrouverte au Canadien en creusant l’écart à 5-1 après seulement 34 secondes de jeu en troisième période, pendant un avantage numérique. La rondelle est passée à nouveau de Mikaël Granlund à Mikko Koivu, puis cette fois à Jared Spurgeon. Ce dernier a pu tirer dans un filet ouvert, alors que Carey Price n’a même pas été en mesure de se déplacer vers sa droite pour tenter de suivre la passe transversale. Andrew Shaw a réduit l’écart à 5-2 à mi-chemin en troisième période, mais c’était trop peu trop tard pour le Tricolore.