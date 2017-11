WINNIPEG — Mark Scheifele a complété son tour du chapeau en marquant dans un filet désert, Patrik Laine a inscrit un premier but en cinq matchs et les Jets de Winnipeg ont récolté au moins un point dans un sixième match de suite grâce à une victoire de 5-2 face aux Stars de Dallas, jeudi.

Laine a fait mouche après avoir affirmé aux journalistes en matinée qu’il n’avait pas beaucoup de confiance et qu’il n’avait pas le sentiment de pouvoir créer beaucoup de «choses positives» sur la glace. Il a maintenant récolté cinq buts et deux aides en 12 matchs cette saison.

Tyler Myers a aussi touché la cible pour les Jets, qui ont signé une troisième victoire de suite et qui ont un dossier de 4-0-2 à leurs six dernières rencontres. Blake Wheeler a accumulé trois aides et Connor Hellebuyck a repoussé 21 tirs pour enregistrer une septième victoire cette saison (7-0-1).

Alexander Radulov a fait bouger les cordages dans un quatrième match consécutif et Mattias Janmark a aussi marqué pour les Stars. Ben Bishop a stoppé 22 des 26 tirs dirigés vers lui.

Les Jets ont pris le contrôle de la rencontre en marquant trois buts dans un intervalle de 4:18 en première période, incluant deux filets en avantage numérique.