GLENDALE, Ariz. — Benoit Pouliot a inscrit deux buts et une aide et les Sabres de Buffalo ont résisté aux assauts des Coyotes de l’Arizona pour l’emporter 5-4, jeudi.

Kyle Okposo a récolté un but et une aide, tandis que Seth Griffith et Evander Kane ont aussi aidé les Sabres à se forger une avance de 5-1 dans un duel entre les pires formations de chaque association.

Les Coyotes ont toutefois sonné la charge avec trois buts dans les huit dernières minutes de jeu. Christian Dvorak a réduit l’écart à un seul but en touchant la cible avec 52 secondes à faire.

Zac Rinaldo et Nick Cousins ont aussi marqué lors du dernier assaut des Coyotes, mais le gardien des Sabres Robin Lehner a tout juste fermé la porte.

Lehner a stoppé 25 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Antti Raanta a effectué 26 arrêts.

Raanta avait raté les neuf derniers matchs des siens en raison d’une blessure au bas du corps.

Oliver Ekman-Larsson a aussi fait bouger les cordages pour les Coyotes, qui détiennent le pire dossier de la LNH (1-12-1).