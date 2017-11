PÉKIN, Chine — La Canadienne Gabrielle Daleman s’est hissée en tête à l’issue du programme court à la Coupe de Chine, troisième étape du Grand Prix de patinage artistique de l’ISU.

Patinant sur la musique de Carmen, Daleman a amorcé sa performance avec une triple boucle piquée et elle a ajouté un triple lutz et un double axel pour obtenir 70,65 points.

La Japonaise Wakaba Higuchi occupe le deuxième rang, devant la Russe Elena Radionova.

Chez les hommes, le Russe Mikhail Kolyada a éclipsé le double champion du monde Javier Fernandez à l’issue du programme court.

Kolyada a réalisé une prestation presque parfaite au cours de laquelle il a exécuté un quadruple lutz, une combinaison quadruple boucle piquée-triple boucle piquée et un triple axel pour un total de 103,13 points, sa meilleure performance personnelle.

Fernandez a exécuté un seul quadruple saut et il s’est montré hésitant sur un triple axel pour se classer troisième avec 90,57 points. Le Chinois Boyang Jin occupe le deuxième rang avec 93,89 points.

En danse sur glace, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, doubles champions du monde, mènent après le programme court grâce à une récolte de 81,10 points. Les Américains Madison Chock et Evan Bates suivent au deuxième rang (72,66 points), devant les Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev (72,34).