LAVAL, Qc — Le joueur de centre Byron Froese a été nommé capitaine du Rocket, au terme d’un vote auprès des joueurs de l’équipe, tandis que l’attaquant Chris Terry et le défenseur Matt Taormina seront ses adjoints, a révélé le Rocket de Laval par voie de communiqué vendredi.

Froese a entrepris sa septième campagne dans le hockey professionnel après avoir signé un contrat de deux saisons avec l’organisation du Canadien de Montréal. Il a été sélectionné au quatrième tour, 119e au total, par les Blackhawks de Chicago lors du repêchage amateur de la LNH en 2009. L’attaquant âgé de 26 ans a disputé 62 matchs dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay, inscrivant deux buts et trois mentions d’aide.

Pour sa part, Terry dispute sa deuxième saison avec le club-école du Tricolore. Il a mené les marqueurs des IceCaps de St. John’s la saison dernière avec 30 buts et 38 passes, en plus d’avoir participé à 14 matchs avec le CH, inscrivant deux buts et deux aides.

De son côté, Taormina s’est entendu sur les modalités d’un contrat de deux saisons avec le Canadien, après avoir remporté la saison dernière le trophée Eddie Shore, remis au meilleur défenseur de l’AHL. Il mène présentement les défenseurs de l’AHL avec 11 points, à égalité avec Shea Theodore.

Le Rocket entamera une séquence de deux matchs en deux soirs contre le Crunch de Syracuse à la Place Bell de Laval, vendredi soir.