NYON, Suisse — Le défenseur de l’Olympique de Marseille Patrice Evra sera suspendu pour au moins un match pour avoir donné un coup de pied à l’un des partisans de son club avant un match de Ligue Europa.

L’UEFA a annoncé que son comité disciplinaire se réunira le 10 novembre pour statuer sur l’incident, qui a conduit à l’expulsion d’Evra pour conduite violente avant le match au Portugal.

L’olympique a également ouvert une enquête interne sur la conduite d’Evra «pour établir toutes les responsabilités.»

«En tout état de cause, un joueur professionnel se doit de garder son sang froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient elles», a déclaré le club français sur son site internet.

Evra s’est retrouvé au coeur d’une dispute verbale avec des supporters marseillais qui ont escaladé les barrières pour confronter l’équipe avant le match de groupe contre le club portugais Vitoria.

On a alors vu Evra donner un coup de pied à la tête de l’un des partisans de son propre club avant d’être conduit à l’écart par un coéquipier. Evra, qui devait agir comme remplaçant, a ensuite reçu un carton rouge.

«Le club ne peut que condamner par définition tout comportement destructeur de pseudo supporter qui injurie ses propres joueurs au moment où chacun doit au contraire soutenir son équipe», a conclu le communiqué de l’Olympique.