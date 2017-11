PARIS — John Isner demeure dans la lutte pour la dernière place disponible en vue des Finales de l’ATP après avoir vaincu Juan Martin del Potro 6-4, 6-7 (5), 6-4 en quarts de finale du Masters de Paris.

L’Américain a disputé la finale l’an dernier et il doit remporter le tournoi pour obtenir son billet pour les finales à Londres ce mois-ci.

La défaite a toutefois mis fin aux espoirs de del Potro d’aller à Londres. L’Argentin avait besoin d’une victoire pour garantir sa place.

La huitième et dernière place disponible pour Londres se joue donc entre Isner et l’Espagnol Pablo Carreno Busta, qui devance Isner dans la course.

Isner, qui a joué avec un bandage au-dessus de son genou gauche, a réussi le bris pour prendre l’avance 2-1 au troisième set. Grâce à un service imparable à sa première balle de match, Isner a pris la mesure de del Potro pour la troisième fois seulement en neuf matchs.

Isner fera maintenant face au Serbe Filip Krajinovic, qui a accédé au carré d’as en vertu du forfait de Rafael Nadal.

Krajinovic, classé au 77e rang mondial, disputera sa première demi-finale d’un tournoi Masters et il est devenu le premier qualifié à se frayer un chemin en demi-finales depuis Jerzy Janowicz en 2012.

«Mon objectif cette année était de jouer des tournois du circuit challenger pour engranger des points pour l’année prochaine, a confié le Serbe. J’ai déjà été dans le top-100 il y a deux ou trois ans. Puis j’ai joué de malchance avec des blessures.»

Dans les autres quarts de finale, on aura droit aux confrontations Marin Cilic c. Julien Benneteau; et Fernando Verdasco c. Jack Sock.