MONTRÉAL — Le gardien Carey Price a subi une blessure «mineure» au bas du corps, a annoncé l’entraîneur-chef du Canadien Claude Julien vendredi à l’issue d’un entraînement à Winnipeg.

On ignore pour l’instant les circonstances entourant la blessure de Price, ainsi que la durée de son absence. Pour combler la perte du son gardien no 1, le Canadien a indiqué qu’un gardien sera rappelé par mesure préventive de son club-école. Pour l’instant, on ignore qui ce sera.

Le Rocket de Laval affrontera le Crunch de Syracuse vendredi et samedi soir, à la Place Bell. Charlie Lindgren devrait obtenir le départ vendredi soir, et Zachary Fucale devrait être son adjoint.

En conséquence, Al Montoya sera devant la cage du CH contre les Jets, samedi soir.

Price ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers vendredi, puisqu’il subissait, selon la direction, des traitements.

Le gardien âgé de 30 ans n’est pas l’ombre de lui-même depuis le début de la saison. Il présente une fiche de 3-7-1 avec une ronflante moyenne de buts alloués de 3,77 et un pourcentage d’efficacité de seulement 87,7.

Sa guigne s’est poursuivie jeudi soir lorsqu’il a concédé cinq buts sur seulement 26 tirs du Wild, dans une défaite de 6-3 au Minnesota.