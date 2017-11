NEW YORK — Les Mets de New York ont exercé l’option de 8,25 millions $ au contrat du joueur d’avant-champ Asdrubal Cabrera et celle de sept millions $ à celui du lanceur gaucher Jerry Blevins, ce qui signifie que les deux joueurs ne pourront pas tester le marché des joueurs autonomes.

Cabrera, qui célébrera son 32e anniversaire de naissance dans deux semaines, porte les couleurs des Mets depuis 2016. La saison dernière, il a maintenu une moyenne de ,280 avec 32 doubles, 14 circuits et 59 points produits. Une blessure au pouce gauche l’a limité à 135 rencontres.

Pour sa part, Blevins est âgé de 34 ans et a présenté un dossier de 6-0 avec une moyenne de points mérités de 2,94 en 75 sorties. Il a retiré 69 frappeurs sur des prises en 49 manches de travail.