PITTSBURGH — Les Pirates de Pittsburgh ont exercé l’option de 14,75 millions $ US au contrat du voltigeur étoile Andrew McCutchen.

Âgé de 31 ans et joueur par excellence de la Ligue nationale en 2013, McCutchen avait signé un contrat de six saisons et 51,5 millions $ en 2012, une entente qui incluait l’option pour la saison 2018.

La saison dernière, McCutchen a frappé 28 circuits et produit 88 points.

Les Pirates avaient évalué la possibilité d’échanger McCutchen l’hiver dernier. Le directeur général Neal Huntington a toutefois répété en fin de saison 2017 que les Pirates avaient de meilleures chances d’avoir du succès en 2018 avec McCutchen dans leur formation.

Les Pirates ont aussi décliné des options aux contrats du receveur Chris Stewart et du releveur Wade Leblanc.