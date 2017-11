NEW YORK — Masahiro Tanaka a décidé de rester un membre des Yankees de New York et de ne pas se prévaloir d’une clause échappatoire pour les trois prochaines campagnes à son contrat.

Âgé de 29 ans, Tanaka a présenté un dossier de 13-12 avec une moyenne de 4,74 à sa quatrième saison avec les Yankees. Il a brillé pendant les séries, affichant un dossier de 2-1 avec une moyenne de 0,90 en 20 manches de travail.

Tanaka a affirmé dans un communiqué publié vendredi que la décision avait été «facile à prendre puisque j’ai sincèrement aimé jouer pour cette équipe et les partisans de New York lors des quatre dernières années».

Le Japonais avait signé un contrat de sept saisons et 155 millions $ US avec les Yankees en janvier 2014. Il doit encore recevoir 67 millions $.