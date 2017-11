QUÉBEC — Derek Gentile a inscrit deux buts, Dereck Baribeau a repoussé 23 tirs et les Remparts de Québec ont défait les Wildcats de Moncton 5-3, vendredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Olivier Mathieu, Christian Huntley et Jérémy Laframboise ont amassé chacun un but et une aide pour les Remparts (13-4-1), qui ont signé une troisième victoire de suite. Ce gain a aussi permis aux Remparts de rester en tête du classement général de la LHJMQ.

Du côté des Wildcats (11-6-2), Simon Le Coultre a récolté un but et une aide, tandis que Dylan Seitz et Jacob Hudson ont également touché la cible. Mark Grametbauer a accordé quatre buts sur 18 tirs.

Les Wildcats ont pris les devants 2-0 avant de voir les Remparts renverser la vapeur avec trois buts en deuxième moitié de deuxième période. Gentile a creusé l’écart en avantage numérique à mi-chemin en troisième période, puis Huntley a ajouté un but d’assurance dans un filet désert.

Les deux équipes ont été 1-en-4 en avantage numérique.

Screaming Eagles 3 Titan 6

Dawson Theede a obtenu deux buts et deux mentions d’assistance et le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton 6-3.

Theede, qui n’avait pas touché la cible à ses cinq derniers matchs, a donné les devants 2-1 au Titan (8-5-5) lors d’un avantage numérique, en première période. Il a mis la table pour le but d’assurance de Cole Rafuse avant de compléter le pointage dans une cage déserte.

Keenan MacIsaac, Elijah Francis et Antoine Morand ont aussi marqué pour le Titan, qui a signé une deuxième victoire consécutive.

Le capitaine des visiteurs, Phélix Martineau, a amassé un but et une aide dans la défaite. Olivier Bourret et Egor Sokolov ont ajouté un filet pour les Screaming Eagles (10-7-1), qui ont subi une deuxième défaite de suite.

Reilly Pickard a effectué 23 arrêts devant le filet du Titan. Kevin Mandolese a amorcé la rencontre pour les Screaming Eagles, mais il a été chassé du match après avoir alloué quatre buts sur 19 tirs. En relève, Kyle Jessiman a cédé une fois sur 11 lancers.

Armada 5 Phoenix 3

Alex Barré-Boulet a inscrit le but vainqueur en troisième période et l’Armada de Blainville-Boisbriand est venue de l’arrière pour battre le Phoenix de Sherbrooke 5-3.

Barré-Boulet a créé l’égalité en fin de deuxième période, lors d’une supériorité numérique, et il a procuré l’avance à sa troupe à 6:17 du troisième tiers. Il a également ajouté une aide.

Joël Teasdale a enfilé l’aiguille à une reprise et il a été complice de deux buts de l’Armada (11-3-1), qui a gagné ses trois dernières parties. Thomas Ethier et Aleksi Anttalainen ont aussi fait bouger les cordages.

En retard 2-0 après 20 minutes, le Phoenix (6-8-4) a trouvé le fond du filet à trois reprises grâce à Benjamin Tardif, Yaroslav Alexeyev et Kevin Gilbert. Les hommes de Stéphane Julien, qui ont perdu un sixième match de suite, n’ont toutefois pas été en mesure de conserver leur avance.

Le gardien recrue Emile Samson a eu la confiance de son entraîneur et il a stoppé 19 tirs pour l’Armada. Evan Fitzpatrick a accordé trois buts sur 30 tirs en 40 minutes et il a cédé son filet à Brendan Cregan, qui a repoussé sept des huit lancers dirigés vers lui pour le Phoenix.

Islanders 5 Tigres 3

Adam Marsh a marqué deux buts, Samuel Meisenheimer a récolté trois aides et les Islanders de Charlottetown ont vaincu les Tigres de Victoriaville 5-3.

Sullivan Sparkes a amassé un but et une aide, tandis que Sam King et Matthew Grouchy, dans un filet désert, ont également touché la cible pour les Islanders (8-7-1). Hunter Drew a accumulé deux aides et Matthew Welsh a effectué 24 arrêts.

Mathieu Sévigny a récolté un but et une aide, alors que Jérôme Gravel et Jérémie Beaudin ont aussi marqué pour les Tigres (7-8-1), qui ont encaissé un quatrième revers consécutif.

Les Tigres ont profité de deux de leurs cinq occasions en avantage numérique, tandis que les Islanders ont été 0-en-3.

Sea Dogs 0 Saguenéens 6

Zachary Lavigne et Kevin Klima ont tous deux noirci la feuille de pointage à deux reprises et les Saguenéens de Chicoutimi ont blanchi les Sea Dogs de Saint-Jean 6-0.

Lavigne a inscrit ses deux premiers buts de la campagne tandis que Klima a marqué ses sixième et septième filets de la saison. Liam Stevens et Vincent Milot-Ouellet ont aussi touché la cible pour les Saguenéens (6-8-2). Jérémy Diotte, Morgan Nauss et Alexis Gaboury-Potvin ont tous deux amassé deux mentions d’assistance.

Les Sea Dogs (4-11-4) ont quant à eux perdu une deuxième partie consécutive.

La recrue Alexis Shank a signé un deuxième blanchissage cette saison, grâce à 28 arrêts. Du côté des Sea Dogs, Stewart Bagnell a bloqué 30 rondelles dans la défaite.

Mooseheads 7 Olympiques 5

Filip Zadina a récolté trois buts et une aide, Maxime Fortier a ajouté deux buts et une mention d’assistance, menant les Mooseheads de Halifax vers un gain de 7-5 aux dépens des Olympiques de Gatineau.

Raphaël Lavoie et Otto Somppi, qui a ajouté deux aides, ont été les autres buteurs des Mooseheads (11-5-2). Blade Mann-Dixon a effectué 26 arrêts.

Du côté des Olympiques (7-7-2), Vitalii Abramov a obtenu trois points, dont un but. Mikhail Shestopalov et Jeffrey Durocher ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Mitchell Balmas et Samuel Hatto ont aussi fait bouger les cordages. Mathieu Bellemare a cédé six fois contre 28 tirs.

Zadina a donné les devants pour une première fois aux Mooseheads en touchant la cible en infériorité numérique en deuxième période. Fortier a doublé l’avance des siens pendant la même infériorité numérique.

Zadina a ajouté son 15e but de la saison avant la fin de l’engagement, complétant ainsi son tour du chapeau. Il avait aussi marqué en première période.

Voltigeurs 3 Cataractes 4

Jérémy Manseau a enregistré le but de la victoire en troisième période et les Cataractes de Shawinigan ont eu le dessus 4-3 sur les Voltigeurs de Drummondville.

Manseau a complété un jeu d’Antoine Demers et Samuel Blier lors d’un avantage numérique et il a placé les Cataractes (6-10-1) en avant pour la première fois de l’affrontement. Cameron Askew, par deux fois, et Alex Plamondon ont aussi enfilé l’aiguille.

Nicolas Guay, Cédric Desruisseaux et Xavier Bernard ont répliqué pour les Voltigeurs (10-5-2), qui ont perdu leurs trois derniers matchs.

Le vétéran Mikhail Denisov a gardé le fort pour les Cataractes et il a stoppé 25 tirs dans la victoire. Olivier Rodrigue a pour sa part cédé quatre fois sur 25 lancers devant le filet des Voltigeurs.

Océanic 3 Foreurs 2

Samuel Dove-McFalls a marqué deux buts, dont le vainqueur, et l’Océanic de Rimouski l’a emporté 3-2 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Dove-McFalls a trouvé le fond du filet en première et en deuxième période. Wilson Forest a inscrit le deuxième but de l’Océanic (10-4-2), qui avait perdu 4-3 en prolongation contre ces mêmes Foreurs, mercredi soir.

Simon Lafrance et Yan Dion ont permis aux Foreurs (8-8-1) de créer l’égalité, mais la troupe de Mario Durocher n’a pas pu prendre les devants.

Jimmy Lemay a connu un départ facile pour l’Océanic, réalisant 15 arrêts. Ce fut tout le contraire pour Etienne Montpetit, qui a stoppé 32 des 35 tirs dirigés vers lui pour les Foreurs.