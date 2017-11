SALT LAKE CITY — DeMar DeRozan a obtenu 37 points, un sommet pour lui cette saison, et les Raptors de Toronto ont conclu leur plus long voyage à l’étranger de la saison en signant une victoire de 109-100 contre le Jazz de l’Utah, vendredi soir.

DeRozan a réussi ses 14 lancers francs et il a ajouté trois paniers de trois points. Ses 17 points au troisième quart ont accentué l’avance des Raptors et ils ont infligé un premier revers au Jazz en six parties à domicile cette saison.

Les Raptors ont montré un dossier de 3-3 lors de leur périple de six matchs contre des équipes de l’Association Ouest.

Après une «performance embarrassante», aux dires de leur entraîneur-chef Dwane Casey, dans un revers de 129-111 aux mains des Nuggets de Denver, les Raptors ont trouvé les joueurs libres à plusieurs reprises. Ils menaient 99-87 à mi-chemin au quatrième quart.

Par la suite, DeRozan a travaillé à un contre un et il a marqué six points de suite pour mettre le match hors de portée du Jazz.

Le meneur recrue des Jazz Donovan Mitchell a inscrit 25 points après avoir amassé 28 points, un sommet en carrière, mercredi. Rodney Hood a ajouté 17 points malgré 13 tentatives ratées dans la rencontre.

Powell a enfilé 15 points pour les Raptors, tout comme Kyle Lowry.