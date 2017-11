ANAHEIM, Calif. — Roman Josi a récolté un but et une mention d’assistance et les Predators de Nashville ont profité d’une avance de trois buts pour vaincre les Ducks d’Anaheim 5-3, vendredi soir.

Scott Hartnell, Matt Irwin et Viktor Arvidsson ont également touché la cible pour les Predators, qui affrontaient les Ducks pour une première fois depuis qu’ils ont remporté la finale de l’Association Ouest en six rencontres, lors des dernières séries éliminatoires. Pekka Rinne a repoussé 35 rondelles tandis que P.K. Subban a complété la marque dans un filet désert alors qu’il ne restait que 18 secondes à écouler.

Les Predators avaient perdu leurs quatre derniers duels de saison à Anaheim depuis leur dernière victoire, le 4 avril 2014.

Antoine Vermette, Hampus Lindholm et Jakob Silfverberg ont fait scintiller la lumière rouge pour les Ducks, qui ont réduit l’écart à 4-3 en troisième période après avoir tiré de l’arrière par trois buts, tard au deuxième vingt.

Les Ducks se sont approchés à un but à 7:41 du troisième engagement. Le tir de Derek Grant a raté le filet, mais Silfverberg a pu envoyer le retour de lancer dans le but.

John Gibson a stoppé 25 tirs devant la cage des Ducks.