PARIS — Le qualifié Filip Krajinovic a accédé à la finale du Masters de Paris après avoir surpris la neuvième tête de série John Isner 6-4, 6-7 (2), 7-6 (5), samedi.

Le Serbe, qui est âgé de 25 ans, s’est laissé choir sur le dos et n’a pu retenir ses larmes, les bras tendus vers le plafond, après avoir scellé l’issue de la rencontre sur sa première balle de match. Krajinovic s’est ensuite agenouillé et a embrassé le sol.

«Les émotions sont si fortes. Quand j’ai servi pour le match, mes mains tremblaient, a raconté Krajinovic. C’était difficile de contenir mes émotions. Le meilleur jour de ma vie, mais le tournoi n’est pas terminé encore.»

Il affrontera en finale la 16e tête de série Jack Sock, qui a aisément battu le favori local Julien Benneteau 7-5, 6-2. Sock n’a jamais obtenu de titre de la série Masters et pourrait se qualifier pour les Finales de l’ATP s’il l’emporte dimanche.

Sock fut brisé à deux reprises, mais il a riposté avec cinq bris aux dépens du vétéran âgé de 35 ans. L’Américain âgé de 25 ans tentera d’obtenir un troisième titre cette année, et un quatrième en carrière.

D’autre part, cette défaite a mis un terme aux espoirs d’Isner de se qualifier pour les Finales de l’ATP à Londres.

«C’est très décevant. J’avais l’opportunité d’accomplir quelque chose que je n’avais encore jamais fait», a dit Isner, qui espérait aussi percer le top-10 mondial.

L’Américain, qui fut également finaliste l’an dernier à Paris, devra donc patienter avant de mettre la main sur son premier titre Masters.

«J’ai participé à des tournois très relevés, surtout dans la série Masters. Je suis juste incapable de percer, a-t-il commenté. Cette défaite est crève-coeur parce que je savais que j’étais le joueur le mieux classé des demi-finales.»

Krajinovic est le joueur le moins bien classé à atteindre la finale d’un tournoi de la série Masters depuis Andrei Pavel, qui pointait au 191e échelon mondial, à Paris en 2013.

Le tennisman, qui occupe le 77e rang au classement de l’ATP, n’avait gagné que 17 matchs au cours de sa carrière professionnelle — ralentie par une blessure à un poignet —, avant de commencer ce tournoi.

Krajinovic, qui semblait plus dynamique qu’Isner sur le court, est le premier joueur qualifié à accéder à la finale d’un Masters depuis Jerzy Janowicz en 2012, aussi à Paris.

Krajinovic a bénéficié de l’abandon de Rafael Nadal en quarts de finale à cause d’une blessure au genou droit. Nadal n’a pas précisé s’il sera en mesure de participer aux Finales de l’ATP, qui se mettront en branle à compter du 12 novembre.

Alors qu’il était au service au premier set, Krajinovic s’est adjugé le point à zéro lorsque Isner a expédié son revers à deux mains dans le filet.

Puis, alors qu’Isner était au service à 4-4 et 40-30 au neuvième jeu de la deuxième manche, le match a été interrompu pendant six minutes après qu’une spectatrice eut éprouvé un malaise. Elle semblait toutefois consciente et avait les yeux ouverts avant de quitter la salle.

Isner a dominé le bris d’égalité du deuxième set et a levé le point vers le ciel après avoir décoché un as qui créait l’égalité dans le match.

Le vétéran de 32 ans a obtenu une balle de bris au début du troisième set, mais il n’a pu la convertir en raison d’un coup droit qui manquait de précision.

Il a obtenu une autre chance de bris alors que Krajinovic était au service à 30-40 au neuvième jeu, mais le Serbe a de nouveau sauvé les meubles.

«J’ai tenté ma chance, mais il me manquait quelques pouces, a confié Isner. En raison de la façon dont je servais aujourd’hui, je savais qu’il s’agissait en réalité d’une balle de match.»

Lors d’un bris d’égalité décisif, Isner a pris les devants 3-0 avant que son adversaire ne vienne de l’arrière pour se hisser en avant 5-4. Le 31e as du match d’Isner lui a permis de créer l’égalité, mais un superbe retour dans les pieds de l’Américain dès le point suivant a mis la table pour une balle de match à Krajinovic.

«Je me sentais très bien à 3-0, a mentionné l’Américain. Mais il a réussi deux retours imparables.»

Un vif coup droit gagnant fut suffisant, et Krajinovic s’est mis à célébrer, tout comme son entraîneur, Petar Popovic, qui s’est retrouvé torse nu.