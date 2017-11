MONTRÉAL — À l’instar de la haute direction de l’équipe, le quart Darian Durant a fait son mea culpa. Le vétéran, acquis sur le marché des joueurs autonomes, sait très bien qu’il n’a pas livré la marchandise.

«J’ai eu une mauvaise saison, a-t-il dit sans détour. Je me suis imposé beaucoup de pression. Je voulais tellement changer la culture, les habitudes de défaites ici. Les choses sont rapidement devenues hors de mon contrôle. Je dois demeurer calme, m’assurer de ne pas en faire trop et ne pas trop me mettre de pression. Je ne peux pas gagner tout seul, je dois me le rappeler. J’ai trop souvent tenté d’en faire trop cette saison. (…) C’est la plus difficile saison de ma carrière.»

Comme ses coéquipiers, il croit que l’équipe a les éléments pour connaître du succès.

«Je ne peux parler que pour l’attaque, mais en début de saison, nous sommes allés chercher de grosses victoires, nous amassions beaucoup de verges, alors je crois que le noyau est en place. Bien sûr nous avons besoin de renforts — dans les trois phases de jeu —, mais je pense que le noyau est là. Nous avons de grands leaders. La seule chose à faire est d’afficher de la constance, à commencer par moi. Quand votre quart joue mal, souvent, vous allez perdre.»

Restera maintenant à voir si la direction des Alouettes souhaite y aller avec Durant dans le rôle de partant la saison prochaine. Sous contrat pour deux autres saisons, Durant n’exigerait pas une transaction si jamais on choisissait d’y aller avec un autre quart, Matthew Shiltz, par exemple.

«Je serais prêt à servir de mentor, a indiqué Durant. Peu importe le rôle que Kavis me demandera de jouer, je le jouerai. Je ne suis pas un gars égoïste, je comprends ces choses. J’ai déjà été à la place de Matthew et aussi dans un club qui voulait apporter des changements. Mon rôle est de me préparer, peu importe où je me situe dans la hiérarchie.»