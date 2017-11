OTTAWA — Maxime Lagacé a réalisé 24 arrêts, chemin faisant vers la première victoire de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 5-4 samedi après-midi.

Erik Haula a marqué deux buts et ajouté une mention d’aide pour les Golden Knights (9-4-0), qui ont mis fin à une séquence de trois défaites.

Jonathan Marchessault, avec un but et deux mentions d’aide, a également connu un match de trois points, les autres filets étant l’oeuvre d’Alex Tuch et de William Karlsson.

Les Golden Knights ont marqué trois de leurs cinq buts lors d’avantages numériques.

Mark Stone, Alex Burrows, Ryan Dzingel et Erik Karlsson ont riposté pour les Sénateurs (6-3-5), pendant que le gardien Craig Anderson bloquait 29 tirs.

Forts d’une avance de 3-2 pour amorcer la troisième période, les Golden Knights ont accentué leur marge de manoeuvre lorsque William Karlsson et Haula, ce dernier en avantage numérique, ont fait vibrer les cordages à l’intérieur des six premières minutes de jeu de l’engagement.

Le cinquième but de Dzingel a permis aux Sénateurs de s’approcher à deux buts des visiteurs et Erik Karlsson a inscrit son premier de la campagne durant la dernière minute de jeu. Les hommes de Guy Boucher ont cependant été incapables de compléter la remontée.

Tuch, lors d’une autre supériorité numérique, avait permis aux Golden Knights de conclure les 20 premières minutes de jeu avec une avance de 1-0. Stone a égalé le score dès les premiers instants de la période médiane.

Il s’agissait du dernier match des Sénateurs à domicile avant de s’envoler, lundi, pour un périple d’une semaine outre-mer pour disputer deux matchs contre l’Avalanche du Colorado en Suède.