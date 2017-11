BOISBRIAND, Qc — Vitali Abramov a complété son tour du chapeau lors de la période de prolongation et les Olympiques de Gatineau ont surpris l’Armada de Blainville-Boisbriand par le score de 3-2 dans l’un des huit matchs au calendrier de la Ligue de hockey junior majeur du Québec samedi.

Abramov a déjoué le gardien Francis Leclerc après seulement 23 secondes de jeu d’écoulées lors de la période supplémentaire, pour son dixième but de la saison. Sur le jeu, Alex Breton a inscrit sa deuxième mention d’aide de la rencontre.

Abramov avait obtenu ses deux premiers buts du match pendant la première période, des buts auxquels a participé Mikhail Shestopalov.

L’Armada a forcé la prolongation grâce à des filets d’Alexandre Alain et d’Anthony Poulin, en troisième période.

Halifax 1 Drummondville 2 (prol.)

À Drummondville, Nicolas Beaudin a marqué son quatrième but de la saison à 34 secondes de la période de prolongation et les Voltigeurs ont arraché une victoire de 2-1 aux Mooseheads d’Halifax.

Morgan Adams-Moisan a réussi l’autre but des Voltigeurs, quelque six minutes après celui de Filip Zadina à mi-chemin de la période médiane.

Charlottetown 5 Sherbrooke 4 (prol.)

À Sherbrooke, Nikita Alexandrov a couronné une performance de quatre points en participant au but de Matthew Grouchy à 3:31 de la période de prolongation et les Islanders de Charlottetown ont pris la mesure du Phoenix de Sherbrooke 5-4.

Plus tôt durant le match, Alexandrov avait inscrit ses trois premiers buts de la saison, dont deux en première période. Keith Geston a réussi l’autre but des Islanders.

Dans la défaite, Kevin Gilbert a marqué deux fois. Félix Robert et Nicolas Poulin ont complété.

Baie-Comeau 6 Chicoutimi 3

À Chicoutimi, D’Artagnan Joly a marqué trois buts et ajouté une mention d’aide dans un gain de 6-3 du Drakkar de Baie-Comeau face aux Saguenéens.

Joly a inscrit ses deux premiers buts de la rencontre dans un intervalle de moins de quatre minutes au milieu de la première période, avant de compléter son tour du chapeau à mi-chemin du troisième vingt. Il a aussi participé au but d’assurance d’Ivan Chekhovich à 4:19 de la troisième période.

Samuel Dickner et Yan Aucoin, auteur du filet victorieux, ont complété.

Les Saguenéens ont marqué un but par période, ceux de Vincent Milot-Ouellet, Ryan Smith et de Félix-Antoine Marcotty.

Saint-Jean 2 Shawinigan 3 (prol.)

À Shawinigan, Cameron Askew a complété une remontée de trois buts en faisant vibrer les cordages après 52 secondes de jeu en prolongation et les Cataractes ont renversé les Sea Dogs de Saint-Jean 3-2.

Gabriel Sylvestre a donné le ton au revirement en marquant après 79 secondes de jeu en deuxième période, avec l’aide d’Askew. Antoine Demers a créé l’égalité alors qu’il restait 4:44 à jouer au temps réglementaire.

Les Sea Dogs s’étaient donné une avance de 2-0 en première période grâce aux buts d’Ostap Safin (7e) et de Joe Veleno (4e). Safin a récolté une mention d’aide tandis qu’Anthony Boucher participait aux deux buts des siens.

Cap-Breton 3 Acadie-Bathurst 6

À Bathurst, Antoine Morand a dirigé une attaque diversifiée avec une performance d’un but et deux aides et le Titan d’Acadie-Bathurst a doublé les Screaming Eagles du Cap-Breton 6-3.

Samuel L’Italien (1-1), Dawson Theede (1-1), Jordan Maher (1-1), German Rubtsov (1-1) et Jeffrey Truchon-Viel ont enfilé les autres buts du Titan.

La riposte est venue de Phélix Martineau, Ross MacDougall et Ryan Francis.

Rimouski 3 Rouyn-Noranda 0

À Rouyn-Noranda, Colten Ellis a repoussé les 21 rondelles tirées en sa direction et l’Océanic de Rimouski a blanchi les Huskies 3-0.

L’Océanic a dirigé pas moins de 48 tirs vers Samuel Harvey et s’est bâti un coussin de deux buts dès la première période grâce aux filets de Dmitry Zavgorodniy et de Maxim Trépanier. Justin Paré a inscrit l’autre but de l’Océanic au milieu de la deuxième période.

Moncton 3 Victoriaville 5

À Victoriaville, Jérôme Gravel (1-1), James Phelan (1-1) et Vincent Lanoue (0-2) ont obtenu deux points chacun pour mener les Tigres vers une victoire de 5-3 face aux Wildcats de Moncton.

Mathieu Sévigny, Maxime Comtois et Chase Harwell ont réussi les autres buts des Tigres, qui ont obtenu 43 tirs vers le gardien Mark Gramethauer.

Jeremy McKenna a marqué deux des trois buts des Wildcats l’autre étant l’oeuvre de Mika Cyr.