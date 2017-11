SAINT-LOUIS — Alex Pietrangelo a enfilé deux buts, Jaden Schwartz et Brayden Schenn ont tous les deux récolté trois mentions d’aide et les Blues de St. Louis ont défait les Maple Leafs de Toronto 6-4, samedi soir.

Vladimir Tarasenko, Joel Edmundson, Magnus Paajarvi et Vladimir Sobotka ont également sonné la charge pour les Blues, qui affichent un dossier de 6-1 devant leurs partisans. Jake Allen a quant à lui réalisé 26 arrêts.

Les défenseurs Edmundson et Pietrangelo ont marqué 16 buts chez les Blues depuis le début de la saison, soit le meilleur rendement dans la LNH chez les défenseurs. Pietrangelo domine les défenseurs de la ligue avec une récolte de 15 points depuis le début de la campagne.

Les Blues ont récolté au moins un point à six de leurs sept derniers duels à domicile face aux Maple Leafs (5-1-1).

Tyler Bozak a également été l’auteur de deux buts, Andreas Borgman a obtenu un but et une aide et Connor Brown a marqué le troisième but des Maple Leafs, qui se sont inclinés pour la cinquième fois en six matchs. Frederik Andersen a bloqué 27 tirs.

Les Blues, qui ont remporté leur troisième victoire consécutive aux mains des Maple Leafs, ont enfilé trois buts sans réplique en deuxième période afin d’effacer un déficit de 1-0.

Malgré les trois buts des Maple Leafs au dernier engagement, Paajarvi, Sobotka et Pietrangelo ont complété la marque pour donner la victoire aux Blues.