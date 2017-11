PHILADELPHIE — Mikko Rantanen a marqué le but vainqueur en tirs de barrage et l’Avalanche du Colorado a amorcé sa séquence de matchs à l’étranger en l’emportant 5-4 face aux Flyers de Philadelphie, samedi soir.

En troisième ronde des tirs de barrage, Rantanen a réalisé une feinte habile et a déjoué Michal Neuvirth pour permettre à l’Avalanche de signer une troisième victoire consécutive.

Semyon Varlamov a bloqué 33 tirs, dont trois lancers à bout portant en prolongation, deux jours après avoir réalisé 57 arrêts dans une victoire face aux Hurricanes.

En plus de son but gagnant, Rantanen a donné les devants 3-2 aux siens en fin de deuxième période. Matt Duchene, Blake Comeau et Nail Yakupov ont été les auteurs des autres buts de l’Avalanche.

Du côté des Flyers, Valtteri Filppula, Claude Giroux, Jakub Voracek et Dale Weise ont trompé la vigilance de Varlamov. Neuvirth a quant à lui repoussé 23 des 27 rondelles dirigées vers lui.

L’Avalanche a amorcé leur séquence de quatre matchs à l’étranger et s’envolera lundi pour un périple d’une semaine outre-mer pour disputer deux matchs contre les Sénateurs d’Ottawa en Suède.