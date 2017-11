WINNIPEG — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir à la Place Bell MTS entre le Canadien de Montréal et les Jets de Winnipeg.

Un avantage numérique qui produit

Il peut-être payant de perdre le contrôle de la rondelle. Les joueurs du Canadien s’en sont rendus compte pendant une pénalité mineure à Michael McCarron à mi-chemin de la première période. Alors qu’il se trouvait à proximité du cercle droit de mise en jeu, Blake Wheeler a vu le disque lui échapper en tentant une feinte devant le défenseur Jordie Benn. Heureusement pour lui, Patrik Laine se trouvait tout près. Sans hésiter une seconde, le jeune finlandais a sauté sur la rondelle et décoché un tir des poignets qui est demeuré à ras la glace et qui s’est faufilé entre les jambières d’Al Montoya. C’était la neuvième fois que les Jets marquaient le premier but d’un match, en 13 sorties.

Une punition tardive et coûteuse

Maintes fois frustrés par Connor Hellebuyck pendant la première période, les joueurs du Canadien ont finalement réussi à solutionner le gardien des Jets lors d’un avantage numérique à la toute fin de l’engagement. Même si le Tricolore a perdu la mise en jeu, Max Pacioretty est parvenu à se rendre à la rondelle en premier et a pu la glisser vers Jonathan Drouin posté à la ligne bleue. Après un déplacement latéral vers sa gauche, Drouin a effectué un tir des poignets d’une cinquantaine de pieds qui a frappé Andrew Shaw au passage avant de dévier derrière Hellebuyck, seulement dix secondes après le début d’une pénalité mineure à Dmitry Kulikov… aux dépens de Shaw.

Shaw profite d’une autre pénalité

Il faut croire que les joueurs des Jets n’avaient pas retenu la dure leçon de la fin de la première période. Il n’y avait pas encore trois minutes d’écoulées à la période médiane que les hommes de Paul Maurice se sont de nouveau retrouvés à court d’un homme, cette fois à la suite d’une punition mineure à Patrik Laine pour avoir fait trébucher Jordie Benn profondément en zone du Canadien. Cette fois, il a fallu 22 secondes au Tricolore pour profiter de cette opportunité. Après du travail d’Andrew Shaw et Artturi Lehkonen derrière le filet, la rondelle s’est retrouvée à la pointe gauche d’où Shea Weber a décoché un tir frappé que Hellebuyck croyait avoir saisi à l’aide de sa mitaine. C’était sans compter sur la présence de Shaw devant le filet, qui a tapé sous la mitaine de Hellebuyck pour dégager la rondelle avant de la glisser derrière le gardien des Jets.

De retour à la case départ

Pour la deuxième fois du match, une équipe qui a gagné une mise en jeu a été victime d’un but, résultat de la combativité de l’adversaire. Cette fois, Phillip Danault a eu le meilleur sur son rival dans le cercle de mise en jeu à la gauche d’Al Montoya. La rondelle s’est retrouvée derrière le filet du Canadien et Brandon Tanev a gagné sa bataille contre Shea Weber et Victor Mete. Une fois en possession du disque, il a repéré Andrew Copp, laissé sans surveillance à la gauche de Montoya. Copp a aussitôt décoché un tir des poignets qui a trouvé refuge dans la partie supérieure du filet, contre un Montoya hors-position.

Pacioretty frappe et clos le débat

La troisième période a donné place à du jeu endiablé et beaucoup de buts. Les Jets ont marqué les deux premiers de la période et pris les devants 4-2, grâce à Nikolaj Ehlers et à Blake Wheeler, aidés par autant de bourdes de Jeff Petry. Ce dernier s’est repris en inscrivant le but égalisateur, quelque sept minutes après le filet de Tomas Plekanec. Il a donc fallu se rendre jusqu’en prolongation pour clore le débat et l’honneur est allé au capitaine Max Pacioretty. Après un revirement de Dustin Byfuglien, puis un autre de Tobias Enstrom, Alex Galchenyuk a récupéré une rondelle libre et l’a remise à Pacioretty, laissé complètement seul devant Connor Hellebuyck. Le capitaine du Canadien a touché la cible pour son cinquième de la saison et son premier en avantage numérique depuis le 25 février 2017.