DALLAS — Tyler Seguin a inscrit son cinquième but de la saison en avantage numérique et les Stars de Dallas ont enfilé quatre buts en première période pour défaire les Sabres de Buffalo 5-1, samedi soir.

Le but de Seguin, sur un tir frappé du cercle gauche des mises en jeu, a permis aux Stars de prendre les devants 4-0 à 12:51 de la première période.

Remi Elie, Radek Faksa et Stephen Johns ont également marqué au premier engagement et Antoine Roussel s’est inscrit à la marque en deuxième période. Le but de Johns a chassé le gardien de but des Sabres Robin Lehner à 10:27 du premier vingt.

Lehner avait seulement bloqué quatre rondelles avant de se faire remplacer par Chad Johnson, qui a lui réalisé 13 arrêts.

Kari Lehtonen a repoussé 27 tirs et a mis la main sur sa deuxième victoire en autant de départs. Ryan O’Reilly a cependant joué les troubles fête en trompant la vigilance du cerbère des Stars avec un tir entre les jambières, tard en deuxième période.

John Klingberg a obtenu trois mentions d’aide.