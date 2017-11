JACKSONVILLE, Fla. — Jaydon Mickens a porté le coup de grâce avec un retour de botté de dégagement de 63 verges jusque dans la zone des buts et il a aidé les Jaguars de Jacksonville à vaincre les Bengals de Cincinnati 23-7, dimanche.

Les Jaguars (5-3) ont signé une deuxième victoire de suite pour une première fois en 13 mois et ont remporté un premier match au EverBank Field depuis décembre dernier.

Blake Bortles a accumulé 259 verges de gains et une passe de touché dans une autre performance efficace. Marqise Lee a attrapé une première passe de touché cette saison.

On se souviendra toutefois de cette rencontre pour la mêlée qui a mené aux expulsions d’A.J. Green et de Jalen Ramsey.

Tard en première demie, le receveur des Bengals s’en est pris au demi de coin reconnu pour ses insultes. Après que Ramsey eut poussé Green au sol derrière le jeu, Green a saisi son rival par le cou et lui a fait une souplesse arrière. Green a aussi lancé quelques coups de poing à la tête de Ramsey avant que d’autres joueurs s’en mêlent.

Des entraîneurs et les arbitres ont tenté de rapidement calmer les esprits et séparer les joueurs. Green et Ramsey ont été expulsés et pourraient recevoir d’autres sanctions de la part de la NFL.

Alors que les Jaguars menaient 16-7, Mickens a cloué le cercueil des Bengals (3-5) en se faufilant à travers l’unité visiteuse sur le deuxième jeu du quatrième quart.

Les Bengals ont été limité à 148 verges de gains à l’attaque, dont 59 sur une passe d’Andy Dalton à Tyler Kroft au deuxième quart.

Le porteur de ballon recrue des Jaguars Leonard Fournette n’était pas en uniforme. Les Jaguars ont annoncé 90 minutes avant la rencontre qu’il était suspendu pour avoir violé une règle de l’équipe.