LA NOUVELLE-ORLÉAN — Drew Brees a réussi deux passes de touché et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont mérité un sixième gain de suite, dimanche, l’emportant 30-10 aux dépens des Buccaneers de Tampa Bay.

Brees a obtenu 263 verges aériennes. Ses passes payantes ont été de 36 et 33 verges, à Ted Ginn fils et Alvin Kamara. Ce dernier a capté six ballons, pour un total de 84 verges. Il a aussi fourni 68 verges au sol.

L’ailier espacé Mark Ingram a fourni 77 verges, dont une course de 32 verges. En défense, Cameron Jordan s’est distingué avec un sac et demi.

Les Saints (6-2) vont tenter de garder leur bel élan à Buffalo, dimanche prochain.

Du côté des Bucs (2-6), à part les quarts-arrières, nul n’a amassé plus que les 34 verges de Peyton Barber, un demi offensif. L’équipe échappait une cinquième rencontre de suite.

Jameis Winston a quitté au terme de la première demie, souffrant de raideurs à l’épaule. Quant à l’ailier défensif William Gholston, il a dû quitter en voiturette, blessé au cou.

La tâche s’annonce peu facile dimanche prochain à Tampa, contre les Jets de New York.