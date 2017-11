HOUSTON — Le receveur T.Y. Hilton a accumulé 175 verges de gains et a inscrit deux touchés, aidant les Colts d’Indianapolis à mettre fin à une série de trois défaites grâce à un gain de 20-14 face aux Texans de Houston, dimanche.

Les Texans étaient privés du quart recrue Deshaun Watson, qui s’est déchiré un ligament d’un genou à l’entraînement cette semaine. Il ne reviendra pas au jeu cette saison.

Tom Savage, qui avait été cloué au banc au profit de Watson lors du match d’ouverture des Texans, était de retour derrière le centre. Savage a été incapable de faire avancer l’offensive des Texans pendant de longs moments. Il a finalement lancé une passe de touché au quatrième quart pour réduire l’écart à 20-14.

Les Texans (3-5) ont obtenu une dernière occasion d’arracher la victoire en fin de rencontre, mais Savage a été rejoint dans le champ arrière par Jabaal Sheard et a échappé le ballon alors que les dernières secondes s’égrainaient au tableau.

Jacoby Brissett a récolté 308 verges de gains en relève à Andrew Luck, dont le nom a été inscrit sur la liste des blessés jeudi, ce qui signifie qu’il ne jouera pas cette saison. Luck avait été opéré à l’épaule en janvier.

Les Colts (3-6) ont évité de connaître une première série de quatre défaites sous les ordres de Chuck Pagano.

Hilton a inscrit des majeurs sur des jeux de 45 et 80 verges. Sur le plus long, il a capté une courte passe puis a sauté pour éviter le plaqué de Kareem Jackson. Il est tombé au sol à la ligne de 32 verges des Texans, mais personne ne lui a touché et il a pu se relever et continuer son parcours jusque dans la zone des buts.