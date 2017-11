SAN FRANCISCO — Le lanceur droitier Johnny Cueto a décidé de rester un membre des Giants de San Francisco.

Cueto a décidé de ne pas se prévaloir d’une clause échappatoire à son contrat, qui arrivera à échéance après la saison 2021. L’équipe a annoncé dimanche que le lanceur avait choisi de rester avec les Giants.

Âgé de 31 ans, Cueto a été ralenti par des blessures cette saison, affichant un dossier de 8-8 avec une moyenne de 4,52 en 25 départs.

Cueto avait une option pour mettre un terme à son contrat de six saisons et 130 millions $ US après la deuxième saison.