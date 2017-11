FORT WORTH, Texas — Kevin Harvick a doublé Martin Truex fils par l’extérieur avec 10 tours à faire et est resté en tête jusqu’à la fin, dimanche, pour remporter l’épreuve présentée au Texas et s’assurer d’une chance de gagner le championnat lors de la dernière course de la saison.

Truex, meneur au classement des pilotes, a passé 107 des 334 tours en tête. Il s’est aussi assuré d’être un des quatre pilotes en lice pour le championnat lors de la dernière épreuve de la saison, dans deux semaines à Homestead.

Kyle Busch et Harvick ont obtenu leur place grâce à des victoires lors de la troisième ronde des éliminatoires. La dernière place sera toujours en jeu le week-end prochain à Phoenix.

Harvick n’avait jamais gagné au Texas en Coupe Monster Energy. Il a toutefois cinq victoires à son palmarès en série Xfinity et une autre en camionnette.