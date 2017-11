EDMONTON — Petr Mrazek a effectué 36 arrêts et les Red Wings de Detroit ont blanchi les Oilers d’Edmonton 4-0, dimanche soir.

Martin Frk et Anthony Mantha ont tous deux obtenu un but et une mention d’assistance tandis que Frans Nielsen et Gustav Nyquist ont enfilé l’aiguille à une reprise. Les Red Wings ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs.

Les Oilers n’ont toujours pas trouvé le moyen de gagner deux parties consécutives cette saison.

Les Red Wings ont ouvert le pointage à 3:23 de la première période quand Nielsen a habilement redirigé un tir de la pointe de Nick Jensen. Les hommes de Jeff Blashill n’ont par la suite plus regardé derrière lorsqu’ils ont doublé leur avance sur le premier but de la saison de Nyquist.

Le gardien des Oilers Cam Talbot a bloqué 31 rondelles dans la défaite.