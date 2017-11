NEW YORK — Mathew Barzal s’est fait complice de cinq buts des Islanders de New York, qui ont battu l’Avalanche du Colorado 6-4, dimanche soir.

Barzal a établi un record d’équipe pour le plus grand nombre de mentions d’assistance dans un même match pour une recrue.

Nick Leddy et Jordan Eberle ont tous deux touché la cible à deux reprises tandis que Johnny Boychuk et Scott Mayfield ont ajouté un but pour les Islanders, qui ont gagné pour une sixième fois en huit parties. Thomas Greiss a stoppé 31 tirs pour enregistrer la victoire.

Alexander Kerfoot a enfilé l’aiguille à deux occasions. Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog ont complété la marque pour l’Avalanche, qui a mis fin à une série de trois victoires.

Pendant la rencontre, l’attaquant Matt Duchene a été échangé aux Sénateurs d’Ottawa dans une transaction à trois équipes impliquant aussi les Predators de Nashville.