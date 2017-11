PORTLAND, Ore. — Dylan Remick et Mauro Manotas ont fait bouger les cordages pour envoyer le Dynamo de Houston en finale de l’Association Ouest en vertu d’une victoire de 2-1 contre les Timbers de Portland, dimanche soir, lors du match retour de la demi-finale.

Les deux équipes s’étaient contentées d’une nulle de 0-0 lors du match aller, lundi, à Houston. Les buts de Remick et Manotas ont donc procuré un avantage de 2-1 au total des buts au Dynamo, qui rejoindra les Sounders de Seattle.

Les Sounders, qui sont champions en titre de la coupe MLS, ont accédé au tour suivant en défaisant les Whitecaps de Vancouver 2-0 au chapitre des buts. Dans l’Est, le Toronto F.C. et le Crew de Columbus se disputeront la victoire.

Les Timbers étaient décimés par des blessures et ils ont encaissé un dur coup quand le défenseur Roy Miller s’est déchiré le tendon d’Achille lors d’un entraînement, samedi.

Le gardien du Dynamo Joe Willis a réalisé un superbe arrêt aux dépens de Dairon Asprilla, à la 24e minute, pour lancer les hostilités.

Asprilla a cependant pris sa revanche à la 39e minute, bottant un centre de Vytautas Andriuskevicius par-dessus le bras de Willis pour donner les devants 1-0 aux Timbers.

Remick, une des défenseurs du Dynamo, avait perdu pied sur le but d’Asprilla, mais il a créé l’égalité à la 43e minute. Son tir a trompé la vigilance du gardien Jeff Antinella et il a fait taire les spectateurs au Providence Park. Ce but aurait pu être crucial, car advenant une égalité de 1-1, le Dynamo aurait gagné en raison d’un but à l’étranger.

Manotas s’est toutefois assuré que le résultat soit moins dramatique, décochant une frappe d’environ 25 verges qui a touché la cible à la 77e minute.