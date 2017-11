MIAMI — Derek Carr a lancé pour 300 verges et les Raiders d’Oakland ont surmonté deux jeux qui leur ont coûté la possession du ballon pour battre les Dolphins de Miami 27-24, dimanche soir.

Carr a réussi 21 de ses 30 passes. Il a lancé une passe de touché et une interception, aidant les Raiders à convertir huit de 15 troisièmes essais.

Les Dolphins ont récupéré un botté court et ils ont soutiré le ballon aux Raiders lors de deux échappés sur un même jeu, mais ils n’ont pas été en mesure d’en profiter en ajoutant des points au tableau indicateur. Les Raiders ont écopé 10 pénalités pour 105 verges, dont trois pénalités de rudesse excessive au deuxième quart.

Le porteur de ballon des Raiders Marshawn Lynch est revenu au jeu après avoir écoulé une suspension d’une partie et il a inscrit un majeur sur une course de 22 verges, sa plus longue de la saison. Il a ajouté un touché en fin de match avant de conclure sa soirée avec des gains au sol de 57 verges en 14 courses.

Les Raiders (4-5) n’ont signé qu’une deuxième victoire depuis la deuxième semaine d’activités. Les Dolphins (4-4) sont quant à eux revenus à égalité avec la barre de ,500 pour une troisième fois cette saison et ils ont perdu un match serré pour une première fois en plus d’un an. Ils avaient gagné leurs 12 dernières parties décidées par l’écart de sept points ou moins.

Le quart des Dolphins Jay Cutler a effectué un retour au jeu après avoir raté un match en raison d’une blessure aux côtes. Il a complété ses 16 premières passes de la rencontre et il a vu 34 de ses 42 tentatives être captées pour des gains aériens de 311 verges et trois touchés.