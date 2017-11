CALGARY — Micheal Ferland a obtenu un but et une aide, Matthew Tkachuk a marqué en tirs de barrage et les Flames de Calgary ont vaincu les Devils du New Jersey 5-4, dimanche soir.

Tkachuk, qui s’élançait troisième pour les Flames, a brisé une égalité de 1-1 en fusillade en trompant la vigilance du gardien Keith Kinkaid.

Les Flames ont porté à 4-0 leur fiche lors des matchs qui vont en prolongation ou en tirs de barrage. Les Devils ont pour leur part perdu pour une première fois en quatre parties qui se sont décidées en surtemps.

Michael Frolik, Michael Stone et Sean Monahan ont aussi touché la cible pour les Flames, qui revendiquent un dossier de 3-1-0 depuis le début de leur séjour de sept matchs à domicile.

Johnny Gaudreau a amassé deux mentions d’assistance pour porter son total à 15, ce qui est bon pour le deuxième rang de la LNH à ce chapitre. Il est à trois aides du meneur, Steven Stamkos.

Taylor Hall, Ben Lovejoy, Brian Gibbons et Andy Greene ont marqué pour les Devils, qui ont perdu deux parties de suite pour une première fois cette saison. Les Devils ont montré une fiche de 1-1-1 lors de leur périple de trois matchs dans l’ouest du Canada.