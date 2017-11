MILAN — Les organisateurs se sont excusés pour une cérémonie impliquant des mannequins féminins révélant de manière provocatrice les lettres «A» ou «B» lors du tirage au sort des Finales ATP de la nouvelle génération.

La cérémonie qui s’est déroulée dimanche était censée mettre en évidence le statut de Milan dans l’industrie de la mode.

«L’intention était d’intégrer le riche héritage de Milan comme l’une des capitales de la mode dans le monde, ont déclaré conjointement l’ATP et le commanditaire Red Bull dans un communiqué. Cependant, notre mise en scène était de mauvais goût et inacceptable. Nous le regrettons profondément et veillerons à ce qu’il n’y ait aucune répétition de ce genre à l’avenir.»

Plus tôt, Amelie Mauresmo, double championne du Grand Chelem, a écrit sur Twitter «Disgrâce», tandis que Judy, la mère d’Andy Murray, a ajouté: «Horrible».

Chaque joueur a dû choisir un modèle féminin avec lequel il défilait sur un podium, avant qu’elle ne révèle le groupe (A ou B) sur une partie cachée de son corps. Une mannequin a ainsi relevé sa robe pour révéler un «A» sur sa cuisse droite.

La fédération italienne de tennis a refusé de commenter la controverse, disant que l’ATP avait organisé la cérémonie de tirage au sort.

Ce tournoi qui réunit les sept meilleurs joueurs de moins de 21 ans au classement ATP, plus un invité italien, commence mardi. Les deux premières têtes de série sont Andrey Rublev et Karen Khachanov.

Alexander Zverev, le joueur de moins de 21 ans le mieux classé, a déclaré forfait pour se concentrer en vue des Finales de l’ATP la semaine prochaine à Londres.

Rublev, Denis Shapovalov, Chung Hyeon et Gianluigi Quinzi figurent dans le groupe A. Le groupe B comprend Khachanov, Borna Coric, Jared Donaldson et Daniil Medvedev.