TAMPA, Fla. — Les Buccaneers de Tampa Bay ont indiqué que leur quart Jameis Winston sera à l’écart du jeu pendant au moins deux semaines dans l’espoir que sa blessure à une épaule guérisse.

Le joueur, qui dispute sa troisième saison dans la NFL, a raté la deuxième demie du match de dimanche qui s’est conclu 30-10 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans après avoir encaissé un violent sac du quart en fin de deuxième quart. Winston a atterri sur son épaule, la même qu’il s’était blessée contre les Cardinals de l’Arizona le 15 octobre.

Le premier choix universel du repêchage de la NFL en 2015 a effectué 40 départs consécutifs depuis son entrée en scène. Cette séquence arrivera à terme dimanche, lorsque les Bucs (2-6) tenteront de rompre une série de cinq défaites avec Ryan Fitzpatrick au poste de quart contre les Jets de New York.

«Il ratera quelques semaines», a déclaré l’entraîneur-chef Dirk Koetter lundi, alors qu’un test d’imagerie par résonance magnétique était effectué sur l’épaule de Winston. Ce dernier a amassé 1920 verges de gains, décoché 10 passes de touché et commis six interceptions jusqu’ici cette saison.

Winston a composé avec cette blessure, dont le diagnostic initial était une élongation du cartilage de l’épaule, au cours des trois dernières parties. Koetter a mentionné que le dernier test d’imagerie par résonance magnétique s’était résumé «à de nombreux termes médicaux qui ne me sont pas familiers, mais qui signifient qu’il doit s’absenter pendant quelques semaines».

Les Bucs prévoient activé le quart réserviste Ryan Griffin, qui séjourne sur la liste des blessés mais qui est prêt pour un retour au jeu.

Evans suspendu 1 match

La NFL a suspendu l’ailier espacé des Buccaneers Mike Evans pour un match pour rudesse excessive et sa conduite antisportive dans la défaite des siens contre les Saints.

Evans s’est amené à fond de train et a heurté violemment de dos le joueur des Saints Marshon Lattimore à la suite d’une altercation entre le quart des Bucs Jameis Winston, qui se trouvait sur les lignes de côté à cause d’une contusion à une épaule, et le demi de coin recrue.

Le joueur des Bucs a été puni, mais pas expulsé du match qui s’est conclu 30-10 en faveur des Saints. Il ratera le match des Bucs à domicile contre les Jets de New York dimanche et pourra effectuer un retour au sein de la formation à compter de lundi prochain. Mais il peut loger un appel de sa suspension d’ici trois jours.