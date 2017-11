MINNEAPOLIS — L’ex-entraîneur des Twins du Minnesota Rick Stelmaszek, qui a contribué à la conquête de deux titres de la Série mondiale, est mort des complications découlant de son cancer du pancréas. Il était âgé de 69 ans.

Les Twins ont appris le décès de Stelmaszek lundi, par l’entremise d’un proche de la famille, selon le porte-parole de l’équipe Dustin Morse.

Les Twins ont qualifié Stelmaszek de «professionnel qui a instauré une culture gagnante chez plusieurs générations de joueurs des Twins».

Stelmaszek a passé 32 saisons à titre d’entraîneur chez les Twins, entre 1981 et 2012. Il était l’entraîneur comptant le plus d’ancienneté dans l’histoire de l’organisation des Twins, et il occupait le troisième rang à ce chapitre dans l’histoire des Ligues majeures.

Stelmaszek fut instructeur des releveurs sous l’égide de Billy Gardner, Ray Miller, Tom Kelly et Ron Gardenhire, et il a permis aux Twins d’atteindre les séries éliminatoires à huit reprises.

L’équipe avait récemment annoncé que Stelmaszek recevra le trophée Herb Carneal, qui lui sera remis à titre posthume pour l’ensemble de son oeuvre, en janvier.