WASHINGTON — John Carlson a inscrit le but de la victoire en prolongation et les Capitals de Washington sont venus de l’arrière pour vaincre les Coyotes de l’Arizona 3-2, lundi soir, leur permettant de connaître leur première série de trois gains cette saison.

Carlson a touché la cible alors qu’il restait 45,4 secondes au cadran en surtemps. Il s’agissait de son premier but en 16 parties, et il s’est produit après que l’attaquant T.J. Oshie eut raté son tir. L’ex-joueur du Tricolore Devante Smith-Pelly et Alex Ovechkin ont fait vibrer les cordages en temps réglementaire pour les Capitals, qui ont obtenu 24 arrêts de leur gardien Braden Holtby.

Clayton Keller a réussi son 11e filet de la campagne — un sommet chez les recrues du circuit Bettman — et Christian Fischer a complété la marque pour les Coyotes. Leur gardien, Scott Wedgewood, s’est illustré en stoppant 37 des 40 tirs dirigés vers lui.

Keller a marqué à une minute après avoir bloqué un tir de l’ex-joueur du CH Lars Eller, lors d’une descente à deux-contre-un. C’était la 12e fois en 16 rencontres cette saison que les Coyotes ouvraient la marque.

Fischer a ensuite habilement redirigé une passe transversale de Christian Dvorak derrière Holtby à 6:41 pour donner les devants 2-0 aux visiteurs, après seulement deux tirs au but. Les Capitals se sont alors mis en marche et se sont inscrits au tableau à 8:41, à la suite d’un tir du revers précis de Smith-Pelly.

Les Caps ont ensuite mis un terme à leur disette de 21 jeux de puissance sans but, lors de leur quatrième tentative de la rencontre. Ovechkin, confortablement installé au cercle des mises en jeu en zone offensive, a décoché un boulet qui a créé l’égalité 2-2 à 14:23 de la période médiane.