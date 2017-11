NEW YORK — Pavel Buchnevich a dénoué l’impasse au milieu du troisième vingt et les Rangers de New York ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 5-3, lundi, méritant ainsi une quatrième victoire d’affilée.

Buchnevich a marqué son sixième but de la saison en avantage numérique, avec Zac Dalpe au cachot. Il a été puni pour un coup de coude.

Michael Grabner a signé un doublé, concrétisé dans un filet désert. L’Autrichien a réussi quatre buts à ses quatre derniers matches.

Kevin Shattenkirk et Chris Kreider ont inscrit les autres filets des Rangers, qui vont accueillir Boston mercredi.

Mika Zibanejad a fourni trois mentions d’aide. Il domine les New-Yorkais avec 17 points, dont neuf passes.

Henrik Lundqvist a fait 22 arrêts, un de plus que Sergei Bobrovsky. Artemi Panarin, Josh Anderson et Oliver Bjorkstrand ont marqué pour les Blue Jackets.