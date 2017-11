MOOSE JAW, Sask. — Kole Lind a marqué deux buts, en plus de mettre la table pour un autre, Carter Hart a stoppé les 20 tirs dirigés vers lui et les représentants de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) ont blanchi les étoiles de la Russie 7-0, lundi soir, dans le premier match de la Super Série.

Cody Glass, Dillon Dube et Brett Howden ont tous inscrit un but et récolté une mention d’aide pour la WHL, tandis que Matthew Phillips et Tyler Steenbergen complétaient la marque avec un filet chacun.

Kale Clague a obtenu trois passes dans la victoire de la WHL.

Vladislav Sukhachev a obtenu le départ devant la cage russe, mais il a cédé cinq fois sur 26 tirs au cours des 40 premières minutes de jeu. Alexey Melnichuk s’est amené en renfort en troisième période et il a repoussé cinq des sept lancers dirigés vers lui.

La Super Série, un tournoi qui se déroule annuellement entre la Russie et les joueurs étoiles provenant des trois ligues junior canadiennes, se poursuivra mardi à Swift Current, en Saskatchewan. Il y aura six matchs au total.

Les cinquième et sixième matchs, qui mettront en vedette les joueurs de la LHJMQ, se dérouleront les 14 et 16 novembre respectivement à Charlottetown, à l’Î.-P.-É., et Moncton, au Nouveau-Brunswick.