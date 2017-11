MONTRÉAL — La rencontre de la Fed Cup entre le Canada et la Roumanie aura lieu à Cluj-Napoca, en Roumanie, et sera disputée en salle sur surface dure. C’est en effet le choix de l’équipe roumaine pour cette rencontre de premier tour du groupe mondial II qui se déroulera les 10 et 11 février.

Le Canada croisera le fer avec la Roumanie pour une troisième fois. Lors de leur dernière confrontation à Montréal en 2015, la Roumanie l’avait emporté 3-2.

Le Canada a obtenu son billet pour le groupe mondial II lorsque la jeune équipe menée par Françoise Abanda et Bianca Andreescu a surpris le Kazakhstan, en avril dernier.

L’équipe canadienne est présentement classée au 15e rang mondial, tandis que la Roumanie occupe le 12e échelon. Le gagnant de cette rencontre se qualifiera pour une rencontre de barrage pour le Groupe mondial en avril 2018.

La composition des équipes sera annoncée plus tard. La Roumaine aligne actuellement trois joueuses parmi le top-50 mondial, dont la no 1 mondiale Simona Halep. Les deux autres sont Sorana Cirstea (37) et Irina-Camelia Begu (43).

Eugenie Bouchard est la seule joueuse dans le camp canadien à figuer parmi le top-100 (81), mais elle n’a pas joué en Fed Cup depuis 2015. Elle avait alors subi deux défaites en simple justement contre la Roumanie. Abanda occupe présentement le 123e rang mondial et Andreescu le 182e.

«Nous allons nous préparer pour cette importante rencontre au cours des prochains mois. Nous nous réunirons notamment pour un camp d’entraînement en Floride, en décembre, a mentionné Sylvain Bruneau, capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup.

«Nous sommes bien conscients de la taille du défi qui nous attend, mais nous avons prouvé par le passé que nous pouvions causer des surprises.»