NEW YORK — La Ligue nationale de hockey et le Canadien de Montréal tiendront une série d’événements du 17 au 19 novembre prochains afin de célébrer le 100e anniversaire de la fondation de la ligue.

La célébration aura lieu à Montréal, à l’endroit même où la LNH a été fondée en novembre 1917, à l’Hôtel Windsor.

Les six équipes originales de la LNH seront alors représentées par les membres du Temple de la renommée Raymond Bourque (Bruins de Boston), Yvan Cournoyer (Canadien), Rod Gilbert (Rangers de New York), Dave Keon (Maple Leafs de Toronto), Frank Mahovlich (Red Wings de Detroit) et Denis Savard (Blackhawks de Chicago). Ces six joueurs ont remporté ensemble 22 championnats de la Coupe Stanley, totalisé 2934 buts et 7625 points en 8156 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires.

Les festivités s’amorceront avec une réunion des directeurs généraux à l’historique Hôtel Windsor — là où la Ligue nationale de hockey a officiellement vu le jour le 26 novembre 1917. La ligue va souligner ce moment le 17 novembre lors d’une rencontre réunissant les principaux dirigeants et représentants des opérations hockey de la ligue et de ses 31 équipes.

À la suite de cette réunion, le commissaire de la LNH Gary Bettman, les directeurs généraux de la LNH, les membres du Temple de la renommée et des représentants du gouvernement du Canada dévoileront une plaque soulignant l’aspect historique de ce site à titre de lieu de naissance de la ligue.

À l’heure du midi vendredi, M. Bettman et le propriétaire et chef de la direction du Canadien, Geoff Molson, seront les conférenciers d’un déjeuner-causerie de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain à l’Hôtel Bonaventure. Ce sera alors l’occasion de jeter un regard économique sur le sport professionnel de haut niveau et de comprendre la direction que prendra la LNH au cours des prochaines années.

Samedi soir, les Maple Leafs de Toronto affronteront le Canadien au Centre Bell. Avant la rencontre, les légendaires Dave Keon et Yvan Cournoyer, qui ont connu la grande rivalité entre les deux équipes lors des années 1960 et 1970, effectueront la mise en jeu protocolaire.

La présence de l’aréna du Centenaire de la LNH pour les partisans figure aussi au programme de la fin de semaine. Il s’agit d’un hommage mobile au siècle d’histoire du hockey de la LNH. Cette expérience interactive et gratuite aura lieu à l’extérieur du Centre Bell samedi et dimanche, et comportera un musée innovateur, du contenu vidéo inédit, et un jeu de réalité virtuelle unique en son genre.

Les partisans auront également l’occasion de se faire prendre en photo avec la coupe Stanley, remporté à 24 reprises par le Canadien.

Parmi les autres activités gratuites pour les partisans, on retrouve la première exposition publique des portraits des 100 plus grands joueurs de l’histoire de la ligue. Tous les portraits des joueurs ont été peints par l’artiste canadien de renom Tony Harris.